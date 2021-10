‘Nosso presidente está na cadeia há 70 dias’, diz chefe interina do PTB

Atualizado em 28 out 2021, 12h16 - Publicado em 28 out 2021, 12h04

A presidente em exercício do PTB, Graciela Nienov, enviou um áudio a seus correligionários nesta quinta em que tenta explicar a carta de autoria de Roberto Jefferson que veio à público na quarta na qual o cacique maior da legenda, preso no Rio por ordem do STF, faz ameaças a Jair Bolsonaro e seus filhos.

Graciela diz que o partido foi “pego de surpresa” com a divulgação da carta que, segundo ela, seria interna, para os integrantes do diretório nacional. Ela classificou o conteúdo da missiva como um “desabafo do nosso líder”. “Nosso presidente líder está na cadeia há mais de de 70 dias. [A carta] Foi um desabafo. Vocês vejam bem, um desabafo”, diz ela no áudio.

No dia em que a carta veio a público, o PTB teve uma reunião com todos seus presidentes de diretórios estaduais. Segundo o Radar apurou, o encontro foi repleto de críticas a Bolsonaro. Graciela diz que “em momento algum” foi dito na reunião que o partido romperia politicamente com o presidente. Ela pediu “paciência” e “cautela” aos colegas de partido, mas reconheceu a mágoa que sente por Bolsonaro ter abandonado na cadeia seu outrora aliado próximo. Ela lembrou que seu patrão está doente e diz que “ninguém faz nada”.

“Quando o presidente Roberto foi para a prisão, a única coisa que ele pediu a mim foi: ‘seja parceira do Bolsonaro’, ‘fique ao lado do Bolsonaro’. Há revolta? Eu também estou revoltada em ver o abandono do nosso presidente. Estou. Confesso a vocês. Tentamos marcar uma agenda com ele e ele não aceitou. Ele não quis nos receber no palácio. Eu fui lá uma vez conversar com ele e depois ele não quis mais nos receber”, diz ela.

A mágoa verdadeira do PTB é com o fato de o clã Bolsonaro estar cada vez mais distante de escolher o partido para abrigar o projeto de reeleição do presidente. O PP de Ciro Nogueira e o PL, de Valdemar Costa Neto, também estão com suas casas de portas abertas para receber o presidente e a sua turma.

Graciela explicou no áudio a origem da chateação de Jefferson: “Ai vocês param para pensar comigo nas colocações do Roberto. Ele quis dizer que o presidente Bolsonaro não pode ir para o PP porque metade do PP é de esquerda. O Nordeste tá todo fechado com o PP. O PL, o presidente foi um dos envolvidos no mensalão, que foi o que organizou [o esquema]. Como que tão deixando um homem de bem ir para um desses partidos?”, diz a dirigente, que lembrou que o PTB refez todo seu estatuto para coincidir com as preferências ideológicas do presidente.

A carta foi tornada pública em uma reportagem do O Globo na noite de quarta-feira. Na missiva escrita de próprio punho da prisão, Jefferson se refere a Flávio Bolsonaro como alguém com “vício nas facilidades do dinheiro público” e manda recado ao presidente: “Quem anda com lobo, lobo vira, lobo é”.