‘Nossa turma não é do mensalão, do petrolão e da rachadinha’, diz Moro

Ao falar no evento de filiação de Deltan Dallagnol, nesta sexta, Sergio Moro aproveitou a chegada do ex-coordenador da Lava-Jato ao partido para bater na corrupção dos governos de Lula e Dilma Rousseff e no esquema de rachadinha da família Bolsonaro.

“Nossa turma não é a do mensalão, não é a turma do petrolão, não é a turma da rachadinha. Aqui não precisamos esconder ninguém, podemos sair às ruas juntos. Essa tem que ser a cara da política do país”, disse Moro.

“Como as coisas estão distorcidas, como o país está sendo virado do avesso, o errado parece certo, os criminosos estão soltos por razões que até hoje desconhecemos”, seguiu Moro.