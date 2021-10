Nos EUA, Allan dos Santos continuou a cometer crimes no Brasil, diz Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 21 out 2021, 16h47 - Publicado em 21 out 2021, 16h40

Na decisão em que determinou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, o ministro do STF apontou que ele, mesmo morando nos Estados Unidos, passou a perpetrar de lá suas “condutas criminosas”, e utilizava de seu canal nas redes sociais como “verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas”.

Moraes afirmou ainda que o investigado não demonstrou “qualquer restrição em propagar os seus discursos criminosos”.

A decisão diz que o blogueiro se mudou para os Estados Unidos em meados do ano passado por conta das investigações contra ele no Brasil “para que pudesse continuar as práticas narradas”, de publicação de conteúdo criminoso na internet.

Moraes ressaltou ainda que Allan dos Santos, em solo americano, se associou a pessoas ligadas aos violentos atos criminosos que ocorreram em Washington D.C., no prédio do Capitólio, que buscavam contestar o resultado das democráticas eleições americanas.

“Conforme ressaltado pela Polícia Federal, além de se associar a pessoas ligadas aos atos, o investigado esteve pessoalmente envolvido nos controversos atos. A prisão, como se vê, além de servir à garantia da ordem pública, diz respeito também à conveniência da instrução criminal e necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal”, justificou o ministro.