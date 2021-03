Nordeste lulista, Sul bolsonarista: a divisão de forças por região do país

O levantamento nacional do Instituto Paraná Pesquisas sobre o tamanho das forças lulistas e bolsonaristas no país também dividiu os dados pelas cinco regiões brasileiras.

Jair Bolsonaro venceu a disputa contra Lula no Norte e Centro-Oeste (30,7% bolsonaristas contra 22,6% lulistas), no Sudeste (28,6% a 17,9%) e no Sul, onde colheu a maior vantagem: 34,2% bolsonaristas contra 18,8% lulistas.

Lula derrotou Bolsonaro no Nordeste: 31,1% dos entrevistados se afirmaram lulistas contra 20,6% de bolsonaristas.

Entre os eleitores que rejeitaram tanto o lulismo quanto o bolsonarismo, o Sudeste foi a região com maior margem: 49,4% dos entrevistados disseram não se identificar com nenhum dos dois caciques. No Nordeste, a margem ficou em 45,1%. O bloco que respondeu “nenhum dos dois” no Norte e Centro-Oeste (43,7%) e Sul (42,2%) ficou muito próximo.

Levantamento foi realizado entre os dias 15 e 19 e ouviu, por telefone, 2.100 brasileiros de todas as unidades da federação.