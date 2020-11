Nora de Bolsonaro chama movimento anti-vacina de ‘coisa de retardado’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Como muitas das mães de primeira-viagem moderna, Heloísa Bolsonaro, casada com Eduardo, o filho 03 do presidente, usa as redes sociais para compartilhar experiências sobre a maternidade.

Nesta terça-feira, ao responder a perguntas feitas por seus seguidores, a mãe de Geórgia, recém-nascida, disse que a filha “tomou e tomará todas as vacinas”, e afirmou que “o movimento anti-vacinas só pode ser coisa de retardado”.

“Por essas e outras a gente vê a volta de doenças antes erradicadas”, observou Heloísa.

Embora não seja um autêntico representante do movimento em questão, Jair Bolsonaro abriu uma guerra pública contra João Doria ao anunciar que não admitirá a obrigatoriedade da aplicação de imunizantes contra a Covid-19.

Há cerca de um mês, em um evento no Planalto, afirmou: “não será obrigatória e ponto final”.

Talvez Bolsonaro precise ouvir mais o que a nora tem a dizer.