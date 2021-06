Nome do PP, favorito para comandar Cade se aproxima de Flávio Bolsonaro

Favorito para substituir Alexandre Barreto como presidente do Cade, o atual superintendente-geral do conselho, Alexandre Cordeiro, tem feito movimentos nos bastidores para se aproximar do senador Flávio Bolsonaro e garantir que será indicado por seu pai para comandar a autarquia.

Cordeiro já é apadrinhado por um aliado próximo ao presidente Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, cacique do PP. Ele assumiu o cargo que hoje ocupa em 2017, no governo Michel Temer, do MDB. E, em 2015, foi indicado pela petista Dilma Rouseff para ser conselheiro do Cade. O sempre governista Ciro Nogueira integrava a base dos dois ex-presidentes.

O mandato de Barreto, no posto há quase quatro anos, chega ao fim no próximo dia 21 de junho. O mais provável nesse momento é que ele troque de cadeira com Cordeiro, assumindo a superintendência-geral do conselho.

Vinculado ao Ministério da Justiça, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica é responsável pelos processos administrativos de apuração de infrações à ordem econômica e de atos de concentração, Cabe à autarquia, por exemplo, fazer a análise prévisa de fusões e aquisições de empresas que possam ter efeitos anticompetitivos.