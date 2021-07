Nogueira começa nesta segunda sua missão de moderar Bolsonaro

Ciro Nogueira vai conversar com Jair Bolsonaro nesta segunda para acertar os detalhes de sua chegada ao comando da Casa Civil.

O senador foi convidado por Bolsonaro para assumir o cargo na semana passada, num telefonema que levou trinta segundos, segundo um interlocutor do presidente.

Se o plano de voo definido na semana passada for mantido, Nogueira vai cair para dentro dos dados da Casa Civil de liberação de verbas e de nomeação de cargos, dois fatores que costumam influenciar a atuação de parlamentares no Congresso.

Tentar reduzir a força da oposição na CPI da Pandemia é uma tarefa que o senador espera cumprir valendo-se justamente da discussão de questões paroquiais de senadores nesse ano pré-eleitoral.

A retomada dos trabalhos da comissão, na próxima semana, já deve ocorrer sob forte impacto dessa guinada de estratégia do governo no Senado. Nogueira tem uma série de conversas com colegas já encaminhada.

Para dentro do Planalto, o papel de Nogueira é moderar o discurso do presidente. As polêmicas criadas pelo presidente são prejudiciais para a “política” tem dito o cacique do PP em conversas com aliados. Resolvendo essa questão, o ministro vai atacar a questão eleitoral.

Nogueira vai analisar o mapa de cargos no governo para começar a cobrar posições claras dos aliados em relação ao apoio eleitoral para Bolsonaro em 2022. “Quem tem cargo no governo tem que se comprometer agora. O Ciro vai cuidar disso”, diz um aliado do futuro ministro.