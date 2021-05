No terceiro dia de depoimentos na CPI, Bolsonaro deve ter leve refresco

Depois de dois dias seguidos de depoimentos comprometedores para o presidente Jair Bolsonaro — dos ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich —, o governo pode esperar uma trégua nas respostas dadas na CPI da Pandemia no Senado. Nesta quinta-feira, o ministro Marcelo Queiroga, atual titular da pasta, começa a falar a partir das 10h. À tarde, será a vez do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, também escolhido por Bolsonaro.

Até o momento, as únicas manifestações de defesa do governo federal foram feitas pelos integrantes da minoria governista na comissão e de senadores avulsos que aproveitaram a oportunidade de questionar Mandetta e Teich para tentar validar o discurso negacionista do presidente. Hoje, pela primeira vez, estarão sentados à mesa da CPI integrantes que ainda são subordinados a Bolsonaro. A ver se eles aguentarão o rojão dos questionamentos do relator, Renan Calheiros, e da oposição, majoritária no colegiado.