No Rio, shopping inaugura novas operações no último trimestre de 2020

Com o intuito de surpreender o consumidor com novos produtos e oferecer ainda mais opções de qualidade, o Shopping Leblon inaugurou nove novas operações no último trimestre de 2020.

Para reforçar o mix de lojas, o empreendimento, da Aliansce Sonae, maior administradora de shoppings do país, expandiu as opções nos setores de moda, acessórios, beleza e alimentação.

Entraram para a vitrine do centro comercial as marcas ViX Paula Hermanny, Monica Pondé, Gringa, Carandaí 25, Via Mia, Men’s House, Hábito, Biscoitê e AC Store.