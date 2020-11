No Rio, MPF faz operação contra esquema de propina na Receita Federal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O MPF e Polícia Federal estão nas ruas no Rio nesta quarta-feira para mais uma fase da Operação Armadeira – que apura um suposto esquema criminoso de arrecadação de propina para agentes da Receita Federal.

Ao todo, estão sendo cumpridos 46 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de envolvidos no esquema, auditores federais, empresários e contadores.

Entre os alvos da operação estão empresas de cigarros e bebidas, além de duas grandes redes de supermercados.

Este desdobramento é fruto da colaboração premiada firmada com um dos auditores-fiscais investigados na primeira fase da operação, que revelou detalhes do funcionamento do esquema de arrecadação de propina na Superintendência da Receita Federal na 7a Região Fiscal.

O delator expôs a participação de servidores federais que ocupam postos estratégicos na Receita Federal, além de contadores e empresários.