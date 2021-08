No Planalto de Bolsonaro, uso de máscara agora é ‘opcional’

O mestre de cerimônias do Palácio do Planalto roubou a cena com um anúncio durante a cerimônia de apresentação dos militares promovidos do Exército e Aeronáutica, na tarde desta quinta-feira.

“Informamos que o uso da máscara nesta cerimônia…”, afirmou Lademir Filippin, dando uma pausa de três segundos. “É opcional”, concluiu.

Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro estava perfilado, sem máscara, a espera dos militares. Na mesma fila, também desprotegidos contra a Covid-19, estavam os generais Walter Braga Netto, ministro da Defesa, Augusto Heleno, chefe do GSI da Presidência, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército.

Diferentemente deles, usavam máscaras a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, sua mulher, e as esposas de Braga Netto e Paulo Sérgio.

Após o anúncio, Braga Netto e Heleno conversaram e deram risada.

Por conta da pandemia, o uso de máscara em locais fechados e nas ruas do Brasil segue sendo obrigatório, apesar da nova ordem no Planalto.