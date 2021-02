No papel, faltam 37 votos para oposição manter deputado bolsonarista preso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pelas manifestações de partidos e líderes na Câmara, já podem ser contabilizados 220 votos, dos 513 deputados, a favor da manutenção da prisão de Daniel Silveira (PSL-RJ).

São necessários 257 apoiadores.

Ao menos no papel, totalizando as bancadas dos partidos pró-cadeia do parlamentar bolsonarista, a conta é essa.

Isso se de fato ocorrer a votação em plenário. A Mesa da Câmara tenta se livrar desse constrangimento. Por isso, decidiu ontem enviar uma representação contra Daniel Silveira ao Conselho de Ética.

A votação é aberta, ou seja, será conhecido o voto de cada um, se a favor ou contra.

Até agora, 10 partidos ou seus líderes apoiam que o deputado bolsonarista siga preso: PT (52 deputados), MDB (34), PSDB (33), PDT (26), PSOL (10), PSB (30), PSL (20), PCdoB (7), Cidadania (7) e Rede (1).

O PSL foi incluído entendendo que os 20 deputados da ala que apoia o presidente Luciano Bivar vote a favor da prisão. A Executiva do partido anunciou ontem a expulsão de Silveira.