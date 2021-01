No Maranhão, vacinação contra a covid-19 causa…aglomeração

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A vacinação contra a covid-19 em São Luís, a capital do Maranhão, tem provocado cenas já clássicas do noticiário da pandemia: muitas pessoas concentradas em um só lugar.

A prefeitura decidiu fazer a aplicação dos imunizantes em um só lugar — contrariando a recomendação do plano nacional de imunização do Ministério da Saúde para que as doses sejam fornecidas às pessoas em seus locais de trabalho.

Um vídeo que circula nas redes mostra a circulação de pessoas no centro de vacinação, onde as filas são estimadas em três horas. O local, ao menos, não é fechado.

Dados do governo do estado relativos ao último dia 22 mostram que São Luís teve 102 novos casos e cinco mortes.