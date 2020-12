No escurinho do plenário, a traição domina a sucessão na Câmara

No escurinho do plenário da Câmara, a traição come solta nesta semana de conchavos para a disputa eleitoral de fevereiro. Muitos deputados do bloco de esquerda, teoricamente próximos de Rodrigo Maia, rogam pragas ao candidato de Jair Bolsonaro durante o dia, mas, à noite, encontram Arthur Lira debaixo do lençol de cargos e verbas oferecido pelo Planalto.

O candidato de Bolsonaro atua abertamente com a máquina do palácio nas mãos. Promete ministérios e outras coisas mais. Conta com o rancor acumulado dos deputados contra Maia e a velha fraqueza ideológica dos parlamentares de esquerda.

Alguns não desejam apoiar um nome estimulado por Maia, como Baleia Rossi, por exemplo, por considerar que o centro não deve ser fortalecido. A conversa, claro, serve para justificar o fisiologismo puro e barato.

Petistas e deputados do PSB, em silêncio, avaliam que Lira fará o clássico jogo de barganhas com o governo, mas não se venderá por completo a Bolsonaro. “O Arthur é um Eduardo Cunha melhorado, mas cordial, que cumpre o que promete”, diz um deputado dessa ala.

Acreditam que a versão “Cunha” de Lira já é o suficiente para abandonar a canoa de Maia e de Aguinaldo Ribeiro, o provável nome da ala que tenta evitar o sucesso do candidato de Bolsonaro.

Muitos parlamentares, que antes temiam o presidente da Casa, agora falam abertamente sobre o passado de humilhações na relação com Maia. Não que o presidente da Câmara tenha sido um carrasco dos colegas, claro, mas o caldeirão de vaidades da Casa nunca esquece o mínimo sinal de desprestígio ou indiferença.

Deputados repetem sem cerimônia as vezes em que Maia não retornou a ligação, que deixou aquela mensagem de WhasApp lida e não respondida. Alguns falam das respostas grosseiras, da falta de vontade em demonstrar cordialidade. “Quem apanha não esquece”, diz um deputado ao Radar.

“Os colegas agora estão chutando cachorro morto. Aproveitam para malhar o Maia até pelo o que ele não fez. Isso ajuda o Arthur”, diz um deputado do mesmo partido de Lira.

Os acordos firmados pelos partidos nesses dias são apenas isso, acordos de partidos. Os deputados mesmo vão votar em fevereiro, em muitos casos, de acordo com seu interesse pessoal.