No Dia Mundial do Rock, fãs podem comprar foto de Chorão por R$ 1.500

Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, celebrado nesta terça, 13, fãs do Charlie Brown Jr. serão presenteados com uma imagem inédita do vocalista Chorão, morto em 2013.

A Digitiva, hub especializado em negócios de artes digitais, lançará a primeira obra em NFT da banda santista.

NFT é uma espécie de certificado digital, que define originalidade e exclusividade a bens digitais.

Uma imagem de arquivo de Chorão, fundador da banda, tirada em São Paulo, na casa de shows Citibank Hall Palace, em 2011, contará com ilustração e animação exclusivas.

A NFT de Chorão será vendida na plataforma da Digitiva por 0,13 Ethereum (cerca de R$1.500).