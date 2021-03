No DF, governador fechou hospital para realizar eventos esportivos

Sem leitos e com UTIs lotadas por causa do avanço da Covid-19, Ibaneis Rocha decretou lockdown no Distrito Federal. Essa situação caótica da rede hospitalar é também consequência de falhas no planejamento do governo.

Em outubro, o governador fechou o hospital de campanha que funcionava no Estádio Mané Garrincha para voltar a promover eventos esportivos no lugar.

A ideia defendida por técnicos na área da saúde era manter o hospital funcionando até fevereiro. Pior: Ibaneis ainda não pagou a conta de 46, 2 milhões da operação.