No controle político do governo, centrão já mira Casa da Moeda

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Com o centrão na Casa Civil, um dos primeiros lugares a sofrer intervenção política dos aliados de Ciro Nogueira será a Casa da Moeda, antigo feudo do PTB. “Será um banho de sangue”, diz um auxiliar de Guedes.

Como o Radar mostrou em junho de 2020, o governo, por meio do BNDES, torrou 2,8 milhões de reais num estudo para privatizar a estatal. Bolsonaro, no entanto, desistiu de vender a estrutura depois de se abraçar com Jefferson e o PTB.

Nogueira assumiu o posto de gerente do governo na semana passada. Tem o objetivo claro de viabilizar cargos e verbas para consolidar as alianças partidárias em torno da reeleição de Jair Bolsonaro, que até hoje está sem partido e sem palanques regionais garantidos diante do avanço de Lula nas pesquisas.