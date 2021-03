No CNJ, Fux promete dar agilidade a júri do caso Marielle Franco

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Durante reunião do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, Luiz Fux firmou compromisso para dar agilidade ao júri sobre Marielle Franco. “O CNJ cobrará a realização bastante célere do júri para que apure todos os fatores que influenciaram esse flagelo que ocorreu na política brasileira, que foi o assassinato brutal de Marielle Franco”, ressaltou Fux.

O compromisso foi assumido pelo presidente do CNJ e do STF na terça-feira, após apresentação da viúva Monica Benício sobre a situação em que se encontra o caso de Marielle Franco, vereadora carioca assassinada há três anos.

Monica reafirmou a importância de que ocorram os julgamentos dos acusados pela execução do assassinato. Ronnie Lessa e Elcio Queiroz recorreram, mas o juiz responsável pelo processo no Rio de Janeiro manteve a decisão. “O mundo exige resposta e o Estado brasileiro tem o compromisso de apresentá-la”, disse Monica.