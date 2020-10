Neymar vai ‘sabatinar’ craque do Rio no domingo da Globo

Atualizado em 9 out 2020, 21h56 - Publicado em 10 out 2020, 08h53

Neymar e Pedro Bial são algumas das celebridades que estarão no “Entrevista Coletiva” deste domingo, no Esporte Espetacular. Na quadro, os famosos enviam perguntas um personagem do futebol.

Destaque do Fluminense, o meia Nenê é o sabatinado desta vez. Além de ser um dos melhores amigos do craque da seleção brasileira, é o artilheiro do time de coração do apresentador nesta temporada, com 18 gols marcados.

Os também tricolores Ana Paula Araújo e Evandro Mesquita são outras personalidades que marcam presença na atração.