Neve e temperaturas abaixo de zero impulsionam turismo no sul do país

As baixas temperaturas e o registro de neve em algumas cidades do sul do país alavancaram a busca por viagens para a região.

Queridinhos dos turistas, destinos como Gramado, Canela e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, tiveram alta de 30% na procura em julho nos canais de vendas da Decolar. A comparação é com o mês anterior e foi feita com base nos check-ins de hospedagem no site da companhia.

Na plataforma, 42% das buscas para a região sul são para viajar nas próximas quatro semanas.

As cidades que mais emitem turistas são Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, aponta a Decolar.