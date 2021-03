Netflix doa recursos para fundo de amparo ao audiovisual negro

A Netflix anuncia nesta terça-feira a doação de três milhões de reais ao Fundo de Amparo a Profissionais do Audiovisual Negro, com a expectativa de beneficiar 875 profissionais autônomos e 275 representantes legais de empresas vocacionais. A iniciativa é parte de um fundo de 150 milhões de dólares da empresa criado para apoiar aqueles em maior dificuldade no setor de produção audiovisual. As inscrições para receber o benefício estarão abertas no site da APAN a partir de 21 de março, Dia Internacional Contra a Discriminação Racial.

“Ao fortalecermos as narrativas negras, passamos de personagens marcados por estereótipos a protagonistas das nossas próprias histórias. Cinema negro não é, nem deve ser tratado como um gênero. É uma revolução”, comenta Rodrigo Antonio, sócio-diretor da APAN (Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro), gestora do fundo.