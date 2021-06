Negacionismo e mentiras na fala de médica bolsonarista irritam a CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

É tenso o debate na CPI da Pandemia a partir das falas da médica bolsonarista Nise Yamaguchi. A defesa negacionista da médica do tratamento precoce e as distorções na fala dela sobre vacina e sobre episódios da relação dela com Jair Bolsonaro começaram a irritar os senadores.

A médica participa da CPI como convidada, o que lhe permite faltar com a verdade. Os senadores já flagraram citações claras de mentiras e omissões da médica, como quando disse que não tinha contato com Bolsonaro e depois admitiu ter se reunido com o presidente para discutir o tratamento precoce contra o coronavírus.