Nasa e Hackathon fazem concurso por soluções no Brasil em outubro

O Hackathon Brasil, evento que realiza maratonas de programação e reúne uma comunidade de 26.000 pessoas ligadas à tecnologia no país, fará um desafio no Brasil com a Nasa nos dias 2 e 3 de outubro.

A disputa fará parte do 2º Congresso Nacional de Hackathon, cujo foco, de acordo com os organizadores, será o uso da tecnologia para a reconstrução “de tudo o que a Covid-19 destruiu”. Os participantes usarão dados de satélite da agência espacial americana para criar suas soluções.

As três melhores ideias qualificam-se para as finais do Nasa Space Apps Challenge, evento chancelado por dez agências espaciais internacionais, inclusive a Agência Espacial Brasileira. Na edição de 2019, duas equipes brasileiras estiveram entre os vencedores mundiais e um terceiro time recebeu menção honrosa.