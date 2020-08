Nas redes, Olavo ataca Lula e sugere interesse do petista por… cabritas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em julho, VEJA mostrou como a rotina de insultos e agressões nas redes sociais havia feito estrago nas finanças pessoais de Olavo de Carvalho. Condenado pela Justiça em uma ação movida pelo cantor Caetano Veloso, o guru de Jair Bolsonaro torrou 65.000 reais com advogado e ainda rebolava para encontrar dinheiro de modo a quitar uma multa de 2,8 milhões de reais aplicada por descumprimento de ordem judicial.

As derrotas judicias parecem não ter ensinado nada a Carvalho. Veja suas postagens mais recentes em relação a Lula. O astrólogo aventura-se, entre outros insultos, a especular sobre o suposto gosto do ex-presidente da República por… cabritas. Há clara conotação sexual na fala: “O Lula não apenas é imputável; como é putável (sic). As cabritas sabem disso”, escreve Olavo para delírio dos seus seguidores. Seria mais um processo perdido?

O Lula não apenas é imputável; como é putável. As cabritas sabem disso. Continua após a publicidade Posted by Olavo de Carvalho on Monday, August 24, 2020