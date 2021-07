‘Não tememos nada nem ninguém’, diz Lupi em recado a comandantes

No fim de semana, ainda no calor gerado pela nota dos comandantes militares com ameaças ao presidente da CPI da Pandemia, Omar Aziz, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, mandou um duro recado a Jair Bolsonaro e aos militares.

“Eles não sabem a força que nós temos no coração de lutar pela pátria brasileira. Então, senhor Bolsonaro, é recado direto: não venha com ameaça, não venha mandando os chefes das Forças Armadas mandar recadinho pra gente. A CPI tem que fazer o seu papel constitucional doa a quem doer. Corrupção não tem uma barreira que diz ‘aqui militar não entra’. Em nenhum momento nós estamos acusando a instituição”, disse Lupi. “Não tememos nada nem ninguém”, complementou.