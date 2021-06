‘Não tem nada errado ali’, diz Bolsonaro sobre contrato da Covaxin

Três dias depois do depoimento dos irmãos Miranda à CPI da Pandemia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta segunda-feira que “não tem nada errado” no contrato assinado para a compra da Covaxin, alvo de investigação dos senadores. Na sequência, no entanto, ele disse que “foi corrigido nos dias seguintes que o cara teve aqui”, em referência ao deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), que esteve no Palácio da Alvorada no dia 20 de março, acompanhado do irmão Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde.

Em conversa com fãs na saída da residência oficial, Bolsonaro declarou ainda que não tem como saber o que acontece nos ministérios. “Vou na confiança em cima de ministros. E nada fizemos de errado”, disse.

Na primeira manifestação sobre o caso no bate-papo matinal, o presidente foi questionado por um apoiador sobre “os três patetas” que estão querendo o impeachment dele por “um negócio que não aconteceu”.

“Inventaram a corrupção virtual, né? Não recebemos uma dose, não pagamos um centavo. Mas as emendas pra Covaxin vieram deles, do Randolfe como relator, do irmão do Renan [deputado Renildo Calheiros] e do próprio Omar Aziz”, declarou, sem citar que o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, autor de uma emenda que favoreceria a Covaxin.

Em seguida, Bolsonaro rechaçou que o Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfe Rodrigues sejam “os três patetas”, afirmando que eles “são bastante espertos”. “Eles sabem o que querem. Eles querem é o Brasil como era antigamente e viver na impunidade. Então eles estão fazendo a coisa, pra eles, bastante certa. Eles estão de parabéns para os objetivos deles”.

O presidente também comentou que Omar Aziz ofereceu garantia de vida ao representante da Precisa, Francisco Maximiano, e que ele respondeu que não precisava e não estava se sentindo ameaçado.

“E mais ainda: falou que foi convidado a ir na CPI e falou “eu não preciso ir porque não tem o que falar, tudo o que foi acertado no governo foi dentro da lei”. Inclusive, o preço médio é de outros países. E mais: aquela história de 1.000% superfaturado, quem entende um pouquinho, ninguém vai querer… vamos supor que queiram fazer uma fraude, superfaturar uma coisa em 1.000% não tem cabimento. Qualquer idiota ia perceber. Então, a cada frasco de — são 13 mil frascos — tem 5 ml. E a dose para cada vacina é 0,5 ml. Então cada frasco são 10 vacinas. Então são 3 milhões. Aí são as 10 vezes que dá os 1.000% aí. Não tem nada errado ali”, argumentou Bolsonaro.

Logo depois, ele confirmou a presença de Luis Miranda no Palácio da Alvorada, sem citá-lo nominalmente:

“E foi corrigido nos dias seguintes que o cara teve aqui. Porque aqui vem tudo quanto é tipo de gente, pessoal. Eu não posso falar: “você é deputado, deixa eu ver a sua ficha aqui”. Eu iria receber pouca gente, né? Eu recebo todo mundo, tá? E daí ele que apresentou. Eu nem sabia da questão como é que tava a tratativa da Covaxin porque são 22 ministérios, só o ministério do Rogério Marinho tem mais de 20.000 obras. Do Tarcísio, eu não sei, deve ter algumas umas dezenas, centenas de obras. Eu não tenho como saber. O da Damares, o da Justiça, o da Eduação… Então eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios, vou na confiança em cima de ministros. E nada fizemos de errado. Agora os caras botam a narrativa, ‘a vacina fissura o governo Bolsonaro no tocante à corrupção'”, acrescentou.