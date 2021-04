‘Não é admissível fazer política subindo em cadáveres’, diz Guedes

No café de Jair Bolsonaro com ministros do TCU nesta terça, Paulo Guedes fez há pouco uma dura fala contra o uso político da pandemia nessa ofensiva contra o governo, que se forma tanto em órgãos de controle — como o próprio tribunal — quanto na CPI da Covid-19, que será aberta nesta terça no Senado.

Sem citar os alvos da fala, o ministro da Economia disse aos magistrados do tribunal de contas que “não é admissível fazer política subindo em cadáveres”.

Os ministros do TCU ouviram em silêncio.