Namoro de Freixo com PSB afasta Molon de disputa ao Senado

Conforme avançam as conversas para que Marcelo Freixo (PSOL) filie-se ao PSB para disputar a eleição ao governo do Rio em uma frente ampla de oposição ao bolsonarismo, a possibilidade de Alessandro Molon (PSB) tentar uma vaga ao senado na mesma chapa é cada vez mais remota.

É que para a frente vingar, as vagas ao senado e a vice-governador serão oferecidas como moeda de troca aos partidos que toparem participar da aliança. Nesse desenho, esses espaços ficariam com políticos de centro ou até centro-direita com alguma capilaridade na zona oeste da capital, na Baixada ou no interior.

A possibilidade de alianças fora de seu eixo ideológico é algo impossível no PSOL do Rio. Por isso, interlocutores de Freixo dão como certa sua desfiliação da legenda. Ele conversa com PSB e PT, partido ao qual já foi filiado no início de sua carreira política. O PDT também tenta atrair o deputado.

Freixo e Molon foram, respectivamente, segundo e terceiro deputados federais mais votados no Rio em 2018. Apesar de flutuarem no mesmo espectro, os dois sempre disputaram espaço entre si na política fluminense. Atualmente, trabalham juntos na Câmara, com Molon como líder da oposição e Freixo, líder da minoria. A indefinição sobre as alianças do próximo pleito coloca Molon mais perto de tentar se reeleger ao invés de buscar a vaga ao Senado.