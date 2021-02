Nada de terra plana na primeira reunião de Ernesto com governo Biden

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aconteceu nesta quinta-feira a primeira conversa entre o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, e o principal diplomata do governo de Joe Biden, o secretário de Estado Antony Blinken. O encontro virtual foi descrito pelo chefe do Itamaraty como uma “ longa e produtiva conversa”.

“Agenda 100% positiva. Ficou claro que há excelente disposição e amplas oportunidades para continuarmos construindo uma parceria profunda entre o Brasil e os Estados Unidos”, escreveu o ministro das Relações Exteriores nas redes sociais.

Segundo Araújo, que mantinha proximidade com o antecessor de Blinken, Mike Pompeo, os dois encontraram “convergência de visões sobre a centralidade da democracia e grande empenho em trabalhar juntos nas questões do comércio, do clima e promoção dos direitos humanos”.

“EUA seguem sendo parceiro-chave na transformação do Brasil em torno da liberdade econômica e política”, disse.

Araújo, veja só quanta mudança, nem lembra mais aquele blogueiro aguerrido dos tempos da terra plana de Donald Trump. Melhor assim.