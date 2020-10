Na terra de Dino, Bolsonaro visita ‘panelódromo’ e cidade evangélica

Atualizado em 28 out 2020, 14h52 - Publicado em 28 out 2020, 15h23

A turma de Flávio Dino no Maranhão está se divertindo com a agenda de Jair Bolsonaro no estado, marcada para esta quinta-feira. Sem obras para inaugurar por lá, o presidente vai visitar um lugar com o curioso nome de Panelódromo — espécie de praça de alimentação pública.

O pacato local fica em Imperatriz, uma das três cidades onde o presidente foi mais votado nas eleições de 2018 no Maranhão e segunda maior cidade do estado.

No site da prefeitura do município, o Panelódromo é apresentado como uma grande obra recém-entregue com a ajuda do Ministério do Desenvolvimento Regional e do senador maranhense Roberto Rocha, aliado de Bolsonaro. Correligionários do governador ficaram intrigados pela escolha do lugar da visita.

A visita de Bolsonaro ao Maranhão inclui, além do Panelódromo, as outras duas cidades onde venceu: Açailândia e São Pedro dos Crentes. A capital, São Luís, também está no circuito.