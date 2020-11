Na reta final, Bolsonaro prioriza candidatos para reduzir dano nas urnas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro aproveitou a última semana antes deste primeiro turno e fez intensa campanha nas suas “lives eleitorais”, como ele mesmo define. Ao todo, abriu espaço para 58 candidatos.

Cada transmissão variou de 40 minutos até 1 hora ou mais. O presidente usa a estrutura do Palácio do Alvorada e servidores do governo, como os intérpretes de libras, para fazer política.

O presidente recebeu 3 candidatos a prefeito e citou alguns outros postulantes, numa demonstração de sua preferência.

“Não dá para citar todo mundo. Sei que tem gente brava comigo por aí. Dos 500 mil candidatos a vereadores acredito que 10%, uns 50 mil, me apoiam. Não dá para falar de todo mundo. Tem gente que diz que não votará mais em mim. Paciência”, disse.

Ele tem suas preferências, suas apostas. O desempenho de Bolsonaro, mostram as pesquisas, não vai bem. Os nomes que apoiam em capitais têm performance que deixam dúvidas. Algumas melhores, e outra sofríveis.

Durante esses dias, o presidente repetiu com insistência seu apoio para Celso Russomanno (São Paulo), Marcelo Crivella (Rio), Bruno Engler (Belo Horizonte), Delegada Patrícia (Recife), Capitão Wagner (Fortaleza), Coronel Menezes (Manaus), Ivo Sartori (Santos) e até Mão Santa, ex-governador candidato à reeleição em Parnaíba, no Piauí.

“Sou apaixonado por ele”, disse o presidente sobre Mão Santa, numa dessas lives. O prefeito foi convidado, segundo Bolsonaro, para ser seu vice em 2018, mas preferiu continuar no seu mandato.

De seus candidatos na capital, o Capitão Wagner é o nome bastante certo de estar no segundo turno. Outros dificilmente chegam lá, caso de Engler, e outros são dúvidas, como Russomanno e Crivella.

Continua após a publicidade

O presidente se esforça por alguns vereadores também.

“Tem que eleger esses vereadores aqui, se não vai pegar mal para mim. Perder com prefeito é normal”, afirmou ele.

Seus assessores é que levam esses nomes, políticos de suas regiões. Caso do presidente da Embratur, Gilson Machado, que indicou nada menos que 10 candidatos a vereadores.

Quando anuncia um candidato desses Bolsonaro pergunta: “esse é peixe de quem?”, ou seja, pCergunta quem está indicando esse nome.

Candidatos a vereadores de seu “coração” mesmo são, no máximo, cinco. Entre eles o filho Carlos Bolsonaro – quem apresentou todos esses dias como o “marqueteiro que garantiu minha eleição” -, a Wal Bolsonaro, que concorre em Angra dos Reis, também conhecida como Wal do Açaí e apontada como uma grande injustiçada por ter ficado conhecida como funcionária fantasma de seu gabinete.

Outro candidato, Denílson Bolsonaro, de Boa Vista, quem o presidente conheceu há anos, foi anunciado todo dia nas lives como “meu legítimo candidato” e “por esse coloco a mão no fogo”.