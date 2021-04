Na mira da PGR, Calheiros não vai recuar na CPI, diz aliado

Como o Radar revela na edição de VEJA que chega aos assinantes nesta sexta, o time de Augusto Aras na PGR prepara um bombardeio contra Renan Calheiros, o relator da CPI da Covid-19 que tanto mete medo no Palácio do Planalto.

Calheiros é citado por pelo menos três delatores que relatam supostos crimes do senador em carnavais passados. A ofensiva judicial, segundo aliados do cacique alagoano, não prejudicará seu ímpeto em investigar as falhas do governo na pandemia.

Ciente de que o cargo na CPI lhe transformará em vidraça, Calheiros avisa: não pretende recuar da relatoria na comissão. Será?