Na guerra de Bolsonaro e Moraes, quem perde é Flávio

Investigado no inquérito das fake news no STF, Jair Bolsonaro ameaçou reagir a Alexandre de Moraes “fora das quatro linhas da Constituição”.

Em silêncio, o ministro estuda, dentro das quatro linhas do regimento do STF, migrar para a Segunda Turma, colegiado que vai decidir o futuro de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas