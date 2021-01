Na disputa da Câmara, campanha tem jato, modelos, banda e pompa

A disputa pela presidência da Câmara envolve muito dinheiro. São campanhas bancadas pelos partidos.

Os candidatos viajam país afora em jatos privados, promovem encontros em churrascaria e contratam a claquete, que vai de modelos a bandas para recepcionar parlamentares.

Em Salvador, ontem, por exemplo, Arthur Lira (PP-AL) foi recebido com toda essa pompa.

Num hangar, o candidato chegou com um grupo de deputados – outros tantos o esperava no local – e foram recebidos com um modelos que seguravam cartazes que formavam a inscrição: “A Bahia está com Arthur Lira”.

Ao lado, uma animada charanga tocava o hit “We are Carnaval”, sucesso da década de 1980, uma composição do publicitário Nizan Guanaes e que virou uma espécie de hino da recepção do baiano.

No vídeo abaixo, o deputado Luiz Miranda (DEM-DF), que estava lá, registrou o evento.

“Olha só como é que o Arthur Lira foi recebido aqui na Bahia. Rapaz do céu. Oh, minha turma boa aqui”, apresentava Luiz Miranda, numa empolgação só.