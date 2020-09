Na despedida de Deltan, STF impõe derrota à Lava-Jato

Um dia após virar réu pela Lava-Jato, o ministro do TCU Vital do Rêgo teve suspensa pela Segunda Turma do STF a ação que tramita contra ele na 13ª vara de Curitiba. A decisão ocorre no mesmo dia em que o coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, anunciou sua saída da função.

Ontem, o juiz Luiz Antônio Bonat havia recebido a denúncia apresentada pela Lava-Jato contra o ministro por corrupção e lavagem de dinheiro supostamente cometidos durante seu mandato como senador. Ele foi denunciado pelo suposto recebimento de 5 milhões de reais pagos por Léo Pinheiro, então presidente da OAS.

A decisão favorável a Vital no STF foi puxada pelo ministro Gilmar Mendes, que, ao votar pelo arquivamento da investigação, disse entender que “o inquérito se baseou em provas e indícios indiretos e em conjecturas e ilações que não podem sustentar o prosseguimento da investigação”.

O pedido de suspensão da ação penal em Curitiba foi apresentado pela defesa de Vital do Rêgo dentro de outro recurso que tramita perante a Segunda Turma do STF — e que questiona o envio da investigação para a primeira instância após o término do mandato dele como senador.

A defesa argumenta que o julgamento dessa questão, relatada pelo minsitro Edson Fachin, ainda não foi concluído. E, por isso, a ação penal no Paraná deveria ser suspensa até o desfecho.