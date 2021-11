Na COP26, governador cobra União Europeia por passivo ambiental em SC

Em discurso nesta terça-feira na COP26, em Glasgow, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, fez uma cobrança à União Europeia por reparos ao passivo ambiental deixado pela exploração do carvão mineral no Estado.

“A exploração do carvão em nosso Estado foi iniciada pelos britânicos. Hoje nós temos um passivo ambiental e social. São mais de 20 mil famílias que dependem do setor. Nós estamos construindo uma transição, mas gostaríamos de dividir o ônus da solução com as economias mundiais que se utilizaram das matrizes energéticas fósseis para seu desenvolvimento”, declarou Moisés.

O governador defendeu que esse ônus seja pago por fundos internacionais de investimento. O discurso foi transmitido pelo EuroClima+, programa da União Europeia sobre sustentabilidade ambiental e mudança climática para a América Latina.