Na Câmara, uma trégua entre ambientalistas e ruralistas

Em tempos bicudos para a oposição no Parlamento, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, Rodrigo Agostinho (PSB-SP), obteve uma façanha na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara.

O deputado conseguiu aprovar, por unanimidade, um projeto de sua autoria que incentiva a criação de novas Unidades de Conservação no Brasil. Agostinho obteve o apoio de importantes lideranças do agronegócio e de deputados da base do governo alinhados ao agronegócio.

A proposta do parlamentar recebeu elogios da presidente da comissão, deputada Aline Sleutjes (PSL-PR), do relator da proposta, José Mário Schreiner (DEM-GO) e do vice-líder do governo, Evair de Melo (PP-ES).