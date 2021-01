Na Câmara, o cerco fecha contra Pazuello, alvo de cobranças e explicações

Não basta já ser alvo do STF, da Polícia Federal e do TCU – pela omissa condução da crise sanitária no país -, o ministro e general da ativa Eduardo Pazuello está na mira também no Congresso Nacional.

Somente na Câmara, dos 54 requerimentos de informações protocolados até agora por deputados, 21 são cobranças e críticas contra a gestão do ministro da Saúde.

Querem saber como estão a produção de vacinas contra a Covid-19, a política de distribuição de imunizantes, as negociações com a China, os estoques de seringas e agulhas e sobre os estoques de cilindros de oxigênio, que gerou a crise que pode derrubar Pazuello.

Depois de Pazuello, o ministro Paulo Guedes aparece na “preferência” dos deputados como o mais questionado, com 13 pedidos de informação.