Museu do Café, em Santos, entrega nova fachada em homenagem a centenário

O Museu do Café, em Santos (SP), entrega nesta terça a nova fachada da instituição após um ano de obras de conservação e manutenção.

Com investimento de 2,9 milhões de reais do governo estadual e do Ministério Público de São Paulo, a reforma marca o início das comemorações em homenagem aos 100 anos da instituição. O espaço — antigamente chamado de Bolsa Oficial de Café — foi fundado em 7 de setembro de 1922, no centenário da Independência.

Participam da cerimônia o secretário de Cultura Sérgio Sá Leitão e o prefeito de Santos, Rogério Santos (PSDB).

As visitações ao Museu do Café são feitas de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h. São permitidos 60 visitantes a cada hora, com uso obrigatório de máscara e recomendação de distância entre as pessoas.

Ingressos e demais informações podem ser consultados no site www.museudocafe.org.br