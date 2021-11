Multinacional inglesa anuncia a construção de uma nova fábrica no Brasil

Nascida na Universidade de Oxford, a multinacional inglesa Oxitec acaba de anunciar o investimento milionário na construção de uma nova fábrica em Campinas (SP).

A planta, com 5.300 metros quadrados vai empregar 200 colaboradores especialistas em P&D, engenharia, biomanufatura, engenharia de software e atendimento ao cliente. O objetivo da unidade será apoiar as operações da companhia no Brasil e sua expansão pela América do Sul.

A Oxitec atua no desenvolvimento de soluções de controle biológico de pragas. Ela contratou a empresa de engenharia farmacêutica dinamarquesa Nordika para projetar a nova instalação, e a Construtora Sobrosa – uma das maiores empresas de construção civil do Brasil, especializada em instalações de manufatura em grande escala e prédios de escritórios – para gerenciar a construção.