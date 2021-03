Multinacional de produtos médicos lança ‘Netflix’ do setor de saúde

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ser a Netflix dos profissionais do setor de Saúde. Esse é o objetivo da GE Healthcare, braço de equipamentos de saúde da multinacional GE, ao lançar o seu streaming, a nova versão do GE LiveRoom.

Na plataforma, os profissionais da área poderão acessar conteúdos educacionais, assistir a webinars e workshops com médicos renomados, conhecer novas soluções e equipamentos e ainda interagir com profissionais da GE Healthcare e colegas do mercado.