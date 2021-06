Mulheres ocupam maioria das novas vagas na saúde, aponta estudo

O setor da saúde é dos poucos em que as mulheres têm presença equiparável a dos homens. Segundo estudo da CNSaúde com dados do Caged, das 120.000 novas vagas formais de trabalho geradas no setor entre janeiro e abril deste ano, 80% foram ocupadas por mulheres. Elas foram contratadas para 96.000 vagas novas do total gerado nos quatro primeiros meses do ano.