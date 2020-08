Mulheres lideram 40% de programas de inovação aberta em grandes empresas

Nesta quarta-feira serão reveladas as 100 empresas líderes em inovação aberta no país. Além do crescimento exponencial no relacionamento entre startups e grandes empresas, salta aos olhos a liderança das mulheres à frente das iniciativas: 40% dos programas no Brasil são liderados por elas.

O levantamento é da 100 Open Startups, plataforma que conecta startups a grandes empresas de modo a desenvolver o ecossistema de inovação brasileiro.

Conforme o estudo, 80% dos acordos de open innovation implicam em transferência de recursos financeiros da empresa à startup. Já o valor médio dos contratos de open innovation é de 140.000 reais.

Neste ano, Natura, ArcelorMittal, BMG, EDP, Alelo, BASF, Raízen, Unilever, Nestlé e Accenture figuram entre as primeiras colocadas.

Continua após a publicidade

Segundo o levantamento, nos últimos 12 meses, 1.635 companhias estabeleceram parcerias com startups, número que representa um crescimento de 20 vezes em cinco anos de dados apresentados pelo movimento.

O anúncio oficial será realizado durante a edição especial de agosto da XII Open Innovation Week (Oiweek), maior encontro de inovação aberta do Brasil, que acontece entre 26 e 28 de agosto.

Confira a seguir o Top 100 Open Corps 2020:

Empresa Posição

Natura TOP 1

ArcelorMittal TOP 2

BMG TOP 3

EDP TOP 4

Alelo TOP 5

BASF TOP 6

Raízen TOP 7

Unilever TOP 8

Nestlé TOP 9

Accenture TOP 10

Cogna TOP 11

Andrade Gutierrez TOP 12

BRF TOP 13

Saint-Gobain TOP 14

Engeform Engenharia TOP 15

Porto Seguro TOP 16

Algar Telecom TOP 17

Hospital Albert Einstein TOP 18

Iguá Saneamento TOP 19

Tegma TOP 20

AES Tietê TOP 100

Ambev TOP 100

Anglo American TOP 100

B2W Digital TOP 100

Bayer TOP 100

Bosch TOP 100

Bradesco TOP 100

Braskem TOP 100

brMalls TOP 100

Burger King do Brasil TOP 100

Cargill TOP 100

Carrefour TOP 100

CCP TOP 100

Cielo TOP 100

Cipatex TOP 100

CPFL Energia TOP 100

Cyrela TOP 100

DASA TOP 100

Edenred TOP 100

Eldorado Brasil TOP 100

Embraer TOP 100

Empresas Randon TOP 100

Enel TOP 100

Energisa TOP 100

ENGIE Brasil TOP 100

Eurofarma TOP 100

Falconi TOP 100

Fiat Chrysler TOP 100

Gerdau TOP 100

GJP Hotels & Resorts TOP 100

Google TOP 100

GPA TOP 100

Grupo Boticário TOP 100

Grupo Fleury TOP 100

Grupo Petrópolis TOP 100

Grupo Tigre TOP 100

Heineken TOP 100

Hermes Pardini TOP 100

iFood TOP 100

Itaú TOP 100

Johnson & Johnson TOP 100

Klabin TOP 100

Koerich TOP 100

Laureate International TOP 100

Leroy Merlin TOP 100

LG Electronics TOP 100

Loft TOP 100

M. Dias Branco TOP 100

Mercedes-Benz TOP 100

Nexa Resources TOP 100

Oi TOP 100

PareBem Estacionamentos TOP 100

Petrobras TOP 100

Philip Morris Brasil TOP 100

Positivo Tecnologia TOP 100

Procter & Gamble TOP 100

Renault TOP 100

Roche TOP 100

Samsung Electronics TOP 100

SAP TOP 100

Sicredi TOP 100

Sodexo TOP 100

Softpla n TOP 100

Sompo Seguros TOP 100

SulAmérica TOP 100

Suzano TOP 100

TOTVS TOP 100

Ultragaz TOP 100

Unidas TOP 100

Unimed-BH TOP 100

Usiminas TOP 100

Vale TOP 100

Vedacit TOP 100

Via Var ejo TOP 100

Visa TOP 100

VLI Logística TOP 100

VR Benefícios TOP 100

Whirlpool Corporation TOP 100

XP Investimentos TOP 100

Yduqs TOP 100