MST pede a militantes que infernizem Bolsonaro e não aglomerem no Carnaval

O MST divulgou aos seus militantes no fim de semana uma espécie de manual de conduta do sem-terra no carnaval.

O material prega contra a aglomeração em festas clandestinas e orienta os militantes a usarem as redes sociais para três pedidos: “Fora, Bolsonaro, Vacina Já e Auxílio emergencial”.

“Em tempos de pandemia, as redes sociais e rádios comunitárias têm se constituído enquanto veículos de comunicação, divulgação, articulação e formação política das bases do MST. E você também pode participar das nossas lutas! Use sua voz nas redes sociais pelo ‘Fora, Bolsonaro’, ‘Vacina Já’ e ‘Auxílio Emergencial'”, diz o MST.