A aposta bilionária da MRV para fisgar a classe média

A redução da taxa Selic ao menor patamar histórico acendeu sinal verde para o grupo MRV&Co. investir no segmento de classe média, composto por famílias com renda a partir de 7.000 reais. É um mercado com potencial de quase 3 milhões de famílias no país – e que a empresa quer atrair com o lançamento da Sensia.

A proposta da nova marca do grupo é fechar 2021 com lançamentos em ao menos seis cidades, dentre elas Belo Horizonte, Campinas, Maceió e Salvador. O voo é ainda mais alto até 2023, quando a expectativa é ter lançado 3.000 unidades com preço na casa dos 344.000 reais em doze cidades brasileiras. Na prática, valor geral de vendas de 500 milhões de reais em 2021 e de 1 bilhão de reais até 2023.

“A marca se traduz na busca pela essência dos moradores, ou seja, a possibilidade de customizar pisos, acabamentos, armários e outros detalhes”, explica o diretor de novos negócios da empresa, Rodrigo Resende.