MPT: exclusão da Covid-19 como doença do trabalho é “inegável equívoco”

O Ministério Público do Trabalho (MPT) reagiu à revogação da portaria do Ministério da Saúde que entendia a Covid-19 como uma doença do trabalho. Em nota, o MPT classificou a exclusão como um “inegável equívoco”.

A medida foi alvo de muitas críticas durante essa quarta-feira.

Para os procuradores, a inserção de uma doença na Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT) do Ministério da Saúde não tem a finalidade de constituir direitos previdenciários ou trabalhistas. O escopo da lista de doenças do trabalho é orientar as ações de vigilância epidemiológica.

“É, portanto, um instrumento valiosíssimo para a melhor compreensão da relação entre o trabalho e adoecimento. A lista desempenha, ainda, papel relevante no sentido de valorizar o critério epidemiológico, fundamental para auxiliar no processo de criação e revisão de políticas públicas voltadas à prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. Ainda, orienta e direciona o foco e as ações dos profissionais de saúde e segurança no trabalho, bem como de formuladores e executores das políticas públicas de promoção e prevenção de adoecimentos laborais”, diz nota do MPT.