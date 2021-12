MPF investiga superfaturamento em contratos do Ministério da Defesa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de o Radar revela seguidos gastos de unidades militares com bebidas alcoólicas e toda sorte de cardápios festivos, um grupo de deputados de oposição realizou um levantamento no início do ano em que constatou compras milionárias de carne e cerveja na caserna.

A denúncia assinada pelo deputado Elias Vaz (GO) falava em cerca de milhares de unidades de cerveja e uma quantidade astronômica de peças de picanha. O parlamentar levantou, na ocasião, indícios de superfaturamento em muitos processos.

No último dia 1º de dezembro, o MPF decidiu abrir um inquérito para investigar os gastos do Ministério da Defesa de Walter Braga Netto.

“Considerando os fatos apontados no procedimento preparatório no qual o deputado federal Elias Vaz de Andrade denuncia indícios de superfaturamento de preços em processos de compra de carne e cerveja, em pregões eletrônicos realizados por órgãos vinculados ao Ministério da Defesa (…) promovo a instauração de inquérito civil para a devida apuração dos fatos”, decidiu o MPF.

Agora, o governo de Jair Bolsonaro terá de abrir e detalhar os gastos da caserna com festas e outras agendas pelas unidades militares do país.