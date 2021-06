MPF denuncia assessor de Bolsonaro por gesto racista em sessão do Senado

O Ministério Público Federal denunciou Filipe Martins, assessor do presidente Jair Bolsonaro para assuntos internacionais, pela prática do crime de racismo ao fazer um gesto utilizado por movimentos ligados à ideia de supremacia branca durante sessão do Senado, no dia 24 de março.

A denúncia foi enviada nesta terça-feira à 12ª Vara de Justiça Federal, do Distrito Federal, e utilizou informações reveladas em inquérito conduzido pela Polícia Legislativa do Senado.

Martins responderá segundo a lei de crimes raciais por ter praticado e induzido a discriminação e o preconceito de raça e pode ser condenado à prisão, ao pagamento de multa mínima de 30.000 reais e à perda de cargo público.