MPF contesta recurso de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas

O Ministério Público Federal contestou o recurso apresentado pela defesa de Flávio Bolsonaro na semana passada contra a decisão do STJ que manteve as investigações do caso das rachadinhas.

A impugnação foi apresentada pelo subprocurador-geral da República Roberto Luís Oppermann Thomé após os embargos de declaração protocolado pelos advogados do senador.

No último dia 16 de março, a maioria da Quinta Turma do tribunal rejeitou o recurso em que a defesa alega que os fatos ocorreram quando Flavio era deputado estadual e, por isso, deveria ter tramitado desde o início na segunda instância.