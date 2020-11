MP-RJ: Flávio Bolsonaro, líder de organização criminosa 63 vezes

Na denúncia de 289 páginas apresentada à Justiça, o Ministério Público do Rio se refere 63 vezes ao senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) como líder da organização criminosa no caso da rachadinha em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Além disso, os promotores cravaram que os doze ex-assessores denunciados eram funcionários fantasmas. O MP divide os denunciados em três núcleos: os ex-servidores foram incluídos no chamado núcleo executivo, enquanto que Fabricio Queiroz, apontado como operador, e Miguel Ângelo, chefe de gabinete de Flávio na Alerj e no Senado, foram colocados no núcleo operacional. O Zero Um integrava o núcleo político.